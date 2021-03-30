В Сумских городских больницах нет ни одного свободного места для коронавирусных больных Об этом сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на сегодня в городских больницах закончились свободные койки. Даже не смотря на развертывание на прошлой неделе новых в 5-й больнице и центральной. В детской больнице осталось 52 свободных места, все с кислородом.

На сегодня в 5-й больнице 214 пациентов, 120 из них на кислородной поддержке, 13 в отделении интенсивной терапии, 5 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице – 36 пациентов, 27 получают кислород свободным потоком, 4 на неинвазивной вентиляции легких.

В центральной городской больнице – 20 пациентов, 4 в интенсивной терапии, все на кислородной поддержке.

В детской больнице – 24 пациента, 4 в интенсивной терапии, все дышат самостоятельно. Еще у 39 другая инфекционная патология.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 63 человека, 60 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии – на ИВЛ.

В госпитале для ветеранов 76 человек, получают кислород свободным потоком - 53, 4 в интенсивной терапии, 3 на ИВЛ.

В Сумской районной больнице – 7 сумчан, 5 на кислородной поддержке, 1 в интенсивной терапии.

В областной больнице – 76 сумчан, 4 в интенсивной терапии – на ИВЛ.