Кабмин готовит новые ограничения по карантину Об этом сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, уже с завтрашнего дня Кабмин планирует ввести новые ограничения: запрет ходить на улице без масок, запрет выходить на улицу лицам старше 60 лет и т.п. Решение будет принято сегодня.