В Сумах бушует южноафриканский штамм коронавируса Об этом сегодня, 5 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, в Сумах обнаружили южноафриканский штамм COVID-19. У него инкубационный период всего 1-3 дня. Он проходит более тяжело.