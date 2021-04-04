Под Сумами пьяный водитель съехал в кювет Водитель в состоянии опьянения съехал в кювет, патрульные помогли ему вытолкать машину и составили админматериалы.

Происшествие произошло вечером на автодороге Н 12 «Сумы - Полтава» в селе Верхняя Сыроватка. Инспекторы заметили мужчину, который пытался выехать на дорогу, но ему все не удавалось это сделать. Стражи порядка остановились и подошли к гражданину, чтобы помочь. Он и рассказал, как, не справившись с управление, съехал в кювет. Во время этого рассказа инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Также он не имел с собой водительского удостоверения.

Освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей водитель прошел. Результат был положительный - 1,77 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

На гражданина стражи порядка вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От дальнейшего управления его отстранили.