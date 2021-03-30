Сумские хоккеистки вышли в полуфинал турнира в Беларуси В Барановичах продолжается Кубок Содружества по хоккею на траве среди женских команд.

В турнире участвуют 8 команд из Беларуси, Украины и России, разбитые на две группы. После группового турнира пройдут полуфиналы и финал.

Группа «А»: «Ак Барс-Динамо» (Казань, Россия), ХК «Минск» (Беларусь), ГХК «Ритм» (Гродно, (Беларусь), Беларусь U 18.

Группа «Б»: МСК «Сумчанка» (Сумы, Украина), ХК «Виктория» (Смолевичи, Беларусь), «Текстильщик-Барг» (Барановичи, Беларусь), Сборная Свердловской области (Россия).

После победы над хозяйками турнира и поражения от «Виктории» из Смолевичей сегодня «Сумчанка» обыграла Сборную Свердловской области 4:1 и со второго места вышла в полуфинал, где сегодня встретится с казанским «Ак Барс - Динамо». Начало игры в 14.00. В другом полуфинале встретятся «Виктория» и «Ритм».