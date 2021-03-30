На Сумщине в ДТП погиб мотоциклист Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. в котором погиб мотоциклист.

Событие произошло сегодня, 4 апреля, около 21.00 в селе Камень на Кролеветчине.

Как предварительно установили работники полиции, 56-летний местный житель, находясь за рулем мотоцикла «Вайпер Мустанг» слетел в кювет, после чего допустил столкновение со столбом ворот частного дома. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины данного события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.