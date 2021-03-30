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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22303

ТОП-5 зарплат чиновников сумской мэрии

Все чиновники и директора КП Сумского горсовета подали декларации о доходах за 2019 год.

Самый богатый - депутат Сумского горсовета, директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера – 918 тыс. грн (больше 76 тыс. грн в месяц). Причем она значительно выросла – с 769 тыс. в 2019 году. Рост составил более 19%. Не как в прошлом году – на 70%, но существенно. Также у него 99 тыс. грн пенсии.

Кстати, в прошлом году он обменялся недвижимостью с дочерью Инной: она сделала Александру Вегере царский подарок – 10 соток земли за 568 тыс. грн и дом 469 кв. м за 3,752 млн грн. Он ей – дом в 216 кв.м за 1,4 млн грн и 10 соток земли за 382 тыс. грн. Кстати, об этих подарках он забыл оповестить НАПК.

В банке он держит 550 тыс. грн.

Второй по доходам - директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач: 846 тыс. грн (70,5 тыс. грн в месяц), у которого зарплата выросла с 723 тыс. грн. Предприятие же в долгах как в шелках.

Также он получил 27 тыс. грн компенсации процентов по ипотечному кредиту от Сумского регионального управления Держмолодьжитло.

В наличке он держит 130 тыс. грн, 18700 долларов и 15900 евро.

Третья – бывшая заммэра Сум Алена Дмитревская – 654 тыс. грн (54,5 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее на 146 тыс. грн, или на 28%.

Также она получила 3 тыс. грн соцвыплат. Сбережений, правда, у экс-чиновницы нет.

Из ТОП-3 выпала лидер 2018 года директор горфиндепартамента Светлана Липовая, зарплата которой падает - 716 тыс. грн в 2018 году, 612 тыс. грн в 2019-м, 572 тыс. грн (47,6 тыс. грн) – в 2020-м. Падение на 7%. Правда, у нее еще 110 тыс. грн пенсии.

Дома под матрасом держит 20,3 тыс. евро.

И только пятый – мэр Сум Александр Лысенко – 568 тыс. грн (47,3 тыс. грн в месяц). У него тоже падение – на 6%.

В кэше у мэра 160 тыс. грн и 10 тыс. долларов. В банке — 48 тыс. грн.

Политика
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