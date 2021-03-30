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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью в Сумах пожарные три часа тушили б/ушные шины (видео)

Сегодня, 4 апреля, в 00:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории в районе ул. Ивана Поддубного в Сумах.

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огнем были охвачены б/у шины на значительной площади вблизи территории предприятия, поэтому существовала угроза для двух нежилых зданий. На тушение привлекли дополнительные силы - отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось дозаправлять от искусственного водоема, который находился в 150 м от очага горения и от ближайшего пожарного гидранта, расположенного на расстоянии около 2 км от места пожара.

В 1:50 спасателям удалось локализовать возгорание на площади около 200 кв. м, отвернув опасность от зданий. Однако, чтобы полностью укротить пожар, пришлось выявлять скрытые очаги горения. В 3:23, использовав около 40 т воды и 400 л пенообразующего жидкости, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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