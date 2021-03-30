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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:35405

Что задекларировала новая заммэра Сум Тамара Ищенко?

Тамара Ищенко, которая в январе 2021 года стала заместителем мэра Сум, не успела ничего заработать в мэрии в 2020 году, но успела поработать на двух предприятиях облсовета, да еще и получает пенсию.

В итоге у нее 131 тыс. грн в лицее-интернате «Барса» и 15 тыс. грн в КР «Сумы-Фарм» плюс пенсия 75 тыс. грн и доход от аренды имущества – 6 тыс. грн. В мэрии явно будет лучше…

Ее муж заработал 211 тыс. грн у самого себя плюс пенсия 49 тыс. грн.

Однако денежных активов семья не декларирует.

Из недвижимости у Тамары Ищенко и ее мужа по четверти квартиры 65 кв. м в Старом Селе, жилой дом 107 кв. м в Сумах, который она приобрела будучи замгубернатора в 2012 году и 33 сотки земли. У ее мужа еще 2,1 га земли. Также у нее недостроенный гараж в 40 кв.м., а у мужа автомобиль «Пежо 308» 2011 г.в.

Политика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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