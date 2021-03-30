На Сумщине пьяный гость подрезал хозяина Полицейские задержали мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому.

3 апреля около семи часов вечера в селе Вороновка на Белопольщине между двумя знакомыми возник конфликт, в результате которого один из мужчин попал на больничную койку, а вот другой дает показания следователям.

О преступлении в полицию сообщила родственница потерпевшего. Прибыв на место происшествия, сотрудники отделения полиции №1 (г. Белополье) выяснили, что 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в гости к своему знакомому. Однако разговора не получилось. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина схватился за нож и нанес удар 31-летнему мужчине.

Сейчас пострадавший находится в больнице, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.