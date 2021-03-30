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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:13142

Новый заммэра Сум променял Верховную Раду на мэрию

Новый заммэра Сум Станислав Поляков пожал в НАПК декларацию о доходах.

Новый заммэра Сум Станислав Поляков приступил к обязанностям только в январе этого года, поэтому у него 0 заработанных гривен в мэрии в 2020 году.

До этого он был помощником нардепа, за что получил 422 тыс. грн. В 23019 году, кстати, умудрился заработать всего 17 тыс. грн – там же в Верховной Раже. Его жена заработала 122,5 тыс. грн в детсаду. Из денежных активов у него 150 тыс. грн кэша.

Чиновник владеет домом 90 кв. м. и землей в 5 соток в Сумах. Пользуется авто своей матери Nissan Note 2012 г.в.

Политика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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