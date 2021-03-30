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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:35253

Бывший заммэра Сум вспомнил, где живет

Бывший заммэра Сум Степан Пак, которого после выборов понизили до советника, подал в НАПК декларацию о доходах.

Несколько лет подряд он декларировал только дом 30 кв. м. в Стрыйском районе Львовской области, который принадлежит ему напополам с братом. Его жена Татьяна владеет домом в с. Мутин Кролевецкого района площадью 53 кв. м и тремя земельными участками там: 4,8, 8,5 и 20 соток. Где жил бывший заммэра в Сумах, было неизвестно до этого года. Теперь он показал, что живет с женой в квартире, которая принадлежит Сумскому горсовету, причем с 2008 года. Вот это забывчивость!

За прошлый год заработал в мэрии 557 тыс. грн (46,4 тыс. грн в месяц) зарплаты, что на 9% больше, чем годом ранее (511 тыс. грн) и еще 2100 грн выплат. Также Степан Пак заработал 25 тыс. грн в областном роддоме по совместительству (было почти 26 тыс. грн). Его жена получила 561,4 тыс. грн зарплаты в АО «Киевский витаминный завод» (годом ранее было 455 тыс. грн), 4,5 тыс. грн процентов от банка и 145 тыс. грн от предоставления имущества в аренду своему работодателю (127 тыс. грн)

Наличными Степан Пак декларирует 75 тыс. гривен (было 150 тыс. грн) и 64 тыс. грн в банке. Его жена, похоже, сняла все средства с банковского счета – в 2019 году их было 250 тыс. грн.

У Степана Пака и его жены на двоих по-прежнему одно авто — Hyundai Elantra AD 1.6 Classic MT 2017 г.в, тогда же и приобретенное за 440 тыс. грн.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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