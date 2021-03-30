У Сумах християни західного обряду відзначають Великдень

"Приємно, що в цьому році є взагалі можливість відправляти службу з людьми. Бо минулого року, крім мене та тих, хто забезпечував технічну підтримку, людей не було. У цьому році треба більше пильності, бо ситуація тяжка. Але люди є і ми все робимо за записом. Люди з церкви не відійшли. Щодо умов — Пасха мало чим відрізняється від недільних богослужінь. Нагадуємо про карантинні обмеження, дистанцію, маски", — зазначив отець Андрій Пальчик — настоятель Сумської римо-католицької громади Благовіщення Пресвятої Діви Марії, пише Суспільне.

За його словами, зазвичай на служіння приходить до 35 парафіян.

Сьогодні люди прийшли із великодніми кошиками. "Принесла куліч, яйця-крашанки, ковбаса. Їстівне ", — каже парафіянка Станіслава.

Служба тривала понад годину. Потім розпочалося великоднє освячення.

Православний Великдень християни святкуватимуть 2 травня.