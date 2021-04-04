Ночью в Ворожбе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 4 апреля, в 00:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Рубановка в г. Ворожба Сумского района.

По предварительным данным, обнаружили возгорание соседи и сообщили об этом хозяев, проживающих по другому адресу на этой улице. К тому времени от температуры горения уже трескался шифер.

На тушение прибыли очередное отделение 41-го государственного пожарно-спасательного поста, которая дислоцируется в городе и отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части из г. Белополье. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от ближайшего пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 1 км от места возгорания.

В 1:35 удалось локализовать пожар, предотвратив распространение пламени на весь дом. Однако, чтобы полностью потушить огонь, спасателям пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 3:20 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.