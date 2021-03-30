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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-вице-мэр Сум заработал больше

Бывший первый заммэра Владимир Войтенко показал доходы за прошлый год, подав декларацию в НАПК.

Теперь он работает советником мэра и продолжает заседать в исполкоме (зарплата примерно, как и была, а ответственности - ноль) в прошлом году заработал почти 530 тыс. грн (44 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее - 508 тыс. грн (42,3 тыс. грн в месяц).

Доходы членов семьи экс-вице-мэра несколько выросли: его жена Ирина Пономаренко получила 98 тыс. гривен зарплаты в ООО «Магазин №218» (в 2019 году было 93 тыс. грн) и 998 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности (993 тыс. грн). Также она продала авто INFINITI FX30D 2013 года выпуска за 798 тыс. грн. Сын Владимира Войтенко Евгений заработал 62,6 тыс. грн зарплаты в том же ООО (54,4 тыс. гривен) и 948 тыс. грн от предпринимательства (875 тыс. грн).

Из налички Владимир Войтенко задекларировал 113 тыс. долларов у жены (как и в прошлом году) и почти 26 тыс. грн в банке (было 35 тыс. грн).

Недвижимого и движимого имущества у Владимира Войтенко нет. Квартира есть только у сына - 118 кв. м. У жены земельный участок в Сумах площадью 10 соток.

Также у жены, как и раньше, 100% корпоративных прав на ООО «Магазин №218» (12 млн грн, что на 1 млн грн больше, чем годом ранее) и 66% корпоративных прав на ООО «Наш Супермаркет» (554 тыс. грн).

Политика
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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