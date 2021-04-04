На Сумщине еще 762 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 4 апреля в Сумской области 61 339 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 762 человек (Белопольский район - 31, Бурынский район - 13, Великописаревский район - 1, Глухов - 38, Глуховский район - 16, Конотоп – 27, Конотопский район - 13, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 21, Лебедин - 4, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 70, Ахтырский район - 13, Путивльский район - 26, Ромны - 45, Роменский район - 9, Сумы - 292, Сумской район - 65, Шостка - 63, Шосткинский район - 2, Ямпольский район - 9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 851 летальный случай, из них за минувшие сутки - 10 (Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 4, Сумы - 1, Шостка - 1, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 50 853 человек, из них за минувшие сутки - 270 (Белопольский район - 7, Конотоп – 17, Конотопский район - 16, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 67, Сумы - 135, Сумской район - 15, Ямпольский район - 10).