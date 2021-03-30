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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Патрульные поймали сумчанина, причастного к надругательству над могилой

1 апреля, около 14 часов, на улице Тополянская, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования обнаружили подозрительного мужчину. Он что-то нес в мешке, постоянно оглядываясь.

Патрульные решили проверить гражданина. Выяснив, что 36-летний сумчанин неоднократно имел проблемы с законом, стражи порядка провели поверхностную проверку. В мешке находились секции ограждения. Впоследствии патрульные установили, что они были похищены с кладбища неподалеку несколько дней назад.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы роты ТОР вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения) УК.

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Цитата

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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