Патрульные поймали сумчанина, причастного к надругательству над могилой 1 апреля, около 14 часов, на улице Тополянская, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования обнаружили подозрительного мужчину. Он что-то нес в мешке, постоянно оглядываясь.

Патрульные решили проверить гражданина. Выяснив, что 36-летний сумчанин неоднократно имел проблемы с законом, стражи порядка провели поверхностную проверку. В мешке находились секции ограждения. Впоследствии патрульные установили, что они были похищены с кладбища неподалеку несколько дней назад.

Для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы роты ТОР вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения) УК.