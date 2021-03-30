В Сумах разыграли Кубок Украины по футзалу Сегодня, 3 апреля, в Сумах разыграли Кубок Украины по футзалу.

В решающей встрече в манеже СумГУ сошлись херсонский «Продэксим», за который играет воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, и киевский «ХИТ» с шосткинцем Александром Сирицким в воротах и Александром Лифером из Бурыни в поле.

В первом тайме был забит лишь один гол, - на 6-й минуте отличился Петр Шотурма. А во втором – все остальные. На 25-й минуте Игорь Чернявский сравнял счет, но не больше. В ответ чемпионы Украины забили еще четыре: Игорь Корсун (28), Станислав Моспан (30), Максим Бессалов (39) и Дмитрий Сорокин (40). В итоге 5:1 – кубок выиграли херсонцы.