Ночью в Конотопе спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео) Сегодня, 3 апреля, в 5:00 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре неэксплуатируемого кирпичного здания по ул. Амосова в Конотопе.

На место были направлены: дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части, добровольные пожарные команды заводов «Мотордеталь», «Авиаком», а также ООО «Витчизна».

Уже через 4 минуты пожарные прибыли по вызову. Пламя успело охватить кровлю на площади до 100 кв. м, перекрытие на площади до 100 кв. м, а также горели стены площадью до 100 кв. м. Существовала угроза распространения огня на все здание.

В 5:38 пожар был локализован, а в 6:41 - ликвидирован.

Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.