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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:081

Сумские гандболистки вышли в финал высшей лиги

Сегодня, 3 апреля, в Сумах прошли два матча чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге.

Сумские команды встречались с броварчанами.

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко встречались женские ГК «СумДУ» и «Будивельник-БСФК». После вчерашней ничьей сегодня победу праздновали гости – 33:37 (15:24). Лучшими в составе сумчанок были: Мария Коваленко – 8 голов, Марина Поцелуева и Екатерина Ерохова – по 6… Мврина поцелуева выфшла на третье место в споре бомбардиров высшей лиге, на ее смчету 125 голов в 6 играх.

Сумчанки набрали 19 очков в 16 играх и завершили регулярный чемпионат на втором месте в Центрально-восточной группе. На первом – броварчанки. Обе вышли в финальную группу вместе с двумя командами из Западной группы – «Львовской политехникой» и «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» из Тернополя. Эти команды разыграют медали высшей лиги.

А в манеже играли мужские «RGM Group - СумДУ» и «Будивельник-БСФК». Как и вчера, сильнее оказались гости – 21:24 (12:11). Лучшим в составе сумчан был Александр Колесников – 6 голов. Он вышел в лидеры гонки бомбардиров со 103 голоами в 18 играх. Второй – тоже наш Иван Чеботар – 97 голов.

У сумчан осталось 11 очков в 18 играх и пятое место в турнирной таблице. Им осталось провести всего два матча.

Спорт
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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