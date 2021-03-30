На Сумщине пограничники задержали суданца, который хотел нелегально попасть в ЕС Суданца, который покинул московский университет, задержали возле границы с РФ на Сумщине.

О появлении подозрительной личности у приграничного села Юнаковка узнали пограничники одноименного подразделения Сумского отряда. Вскоре 22-летнего суданца обнаружила и задержала группа реагирования. Иностранец нелегально пересек границу из России. Он имел копию паспорта и студенческий билет Московского финансово-промышленного университета. Нелегал признался, что планировал попасть через Украину в одну из стран Евросоюза.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства нелегальной путешествия суданца для принятия к нему соответствующего правового решения.