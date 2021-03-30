На Сумщине сгорело 3 га сухостоя 2 апреля в 15:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Сидорова Яруга Великописаревской ОТГ горит сухая трава на значительной площади.

По вызову было направлено отделение дежурного караула 3-го государственного пожарно-спасательного поста. Как было установлено, на открытой территории горела сухая растительность площадью в 3 га. Ситуацию осложняло то, что горение происходило вплотную к жилому сектору и рядом с лесным массивом.

В 16:30 пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня, в 17:10 - ликвидировали пожар.

Допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Спасатели в очередной раз призывают граждан опомниться и перестать бездумно провоцировать пожара в природных экосистемах, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.