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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:45195

Полицейские разыскивают мошенников, которые обманули двух жителей Сумщины

Жертвой злоумышленников стали жители Лебединщины и Роменщины. По данным фактам в полиции открыли уголовные производства и предостерегают граждан от совершения необдуманных поступков.

За помощью к работникам отделения полиции №3 (г. Лебедин) обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что пыталась продать пианино в сети Интернет. Найдя покупателя и согласовав все условия соглашения, женщина продиктовала номер своей карты для перечисления средств. А после этого ей позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка. Мужчина заверил, что сейчас кто-то пытается снять большую сумму денег с ее счета и попросил назвать секретные данные с карты. Женщина так и сделала. А уже через несколько минут с ее счета исчезли 30 000 гривен.

В тот же день с заявлением о мошенничестве к работникам Роменского районного отдела полиции обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что пыталась продать дом через Интернет. А когда нашелся покупатель, тот предложил ей перечислить на неизвестный банковский счет 8500 гривен якобы для оплаты нотариальных услуг. Отправив деньги, женщина уже не смогла дозвониться до «покупателя».

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Работники полиции советуют гражданам не доверять незнакомым телефонным собеседникам. К сожалению, невозможно предсказать, какая следующая преступная идея возникнет у аферистов и какую новую схему они реализуют. Поэтому будьте максимально бдительными и осторожными и не дайте шанса аферистам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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