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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:52782

На Сумщине 60577 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: подробности

По состоянию на 3 апреля в Сумской области 60 577 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 825 человек (Белопольский район - 44, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 6, Глухов – 30, Глуховский район – 22, Конотоп - 119, Конотопский район - 18, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 3, Лебедин – 31, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 29, Недригайловский район - 19, Ахтырский район - 11, Путивльский район - 10, Ромны – 25, Роменский район - 25, Середина-Будский район - 4, Сумы - 263, Сумской район - 31, Тростянецкий район - 16, Шостка - 87, Шосткинский район - 9, Ямпольский район - 18).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 841 летальный случай, из них за минувшие сутки - 18 (Белопольский район - 3, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 4, Недригайловский район - 1, Сумы - 3, Шостка - 4, Ямпольский район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 50583 человек, из них за минувшие сутки - 430 (Белопольский район - 19, Бурынский район - 29, Глухов - 9, Краснопольский район - 7, Кролевецкий район - 2, Липоводолинский район - 13, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 58, Середина-Будский район - 10, Сумы - 207, Сумской район - 24, Тростянецкий район - 11, Шостка - 24, Ямпольский район - 15).

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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