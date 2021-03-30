На Сумщине привили еще 570 человек от COVID-19 Всего в Украине за сутки привито 18814 человек.

Всего 286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1-ю дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок: м. Киев - 2053 случая / 2060 прививок; Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок; Волынская область - 445 случаев / 350 прививок; Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок; Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок; Житомирская область - 642 случая / 810 прививок; Закарпатская - 393 случая / 440 прививок; Запорожская область - 754 случая / 930 прививок; Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки; Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок; Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок; Луганская область - 230 случаев / 390 прививок; Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок; Николаевская область - 471 случай / 480 прививок; Одесская область - 1521 случай / 830 прививок; Полтавская область - 774 случая / 860 прививок; Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок; Сумская область - 825 случаев / 570 прививок; Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок; Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок; Херсонская область - 274 случая / 50 прививок; Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок; Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок; Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок; Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок. Вакцинация проводилась 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки. По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.