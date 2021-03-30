На Сумщине привили еще 570 человек от COVID-19

Всего 286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1-ю дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
м. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.
Вакцинация проводилась 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки.
По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.