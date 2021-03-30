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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине привили еще 570 человек от COVID-19

Всего в Украине за сутки привито 18814 человек.

Всего 286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1-ю дозу – 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 2053 случая / 2060 прививок;

Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;

Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;

Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;

Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;

Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;

Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;

Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;

Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;

Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;

Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;

Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.

Вакцинация проводилась 162 мобильными бригадами по иммунизации и 769 пунктами прививки.

По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Общество
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