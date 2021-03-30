На Сумщине 18 летальных случаев от коронавируса за сутки Всего за сутки на Сумщине подтверждено 825 новых случаев заболевания коронавирусом.

На утро 3 апреля в Сумской области уже 60 577 случаев заболевания COVID-19. За пятницу добавилось 825 новых случаев. Выздоровело 430 человек, - всего 50 583. Умерло 18, - всего 841. Лечатся 9153.