На Сумщине 825 новых случаев заболевания коронавирусом, в Украине - антирекорд На утро 3 апреля в Сумской области уже 60 577 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу добавилось 825 новых случаев. Выздоровело 430 человек, - всего 50 583. Умерло 18, - всего 841. Лечатся 9153.

В Украине 20 341 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 – это новый антирекорд. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5186 человек; летальных случаев - 396; выздоровели - 9166 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58951, методом ИФА - 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46457).

За все время пандемии в Украине заболело - 1731971 человек; выздоровели - 1342536 человек; летальных исходов - 34 075; проведения ПЦР-тестов - 8297800.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.