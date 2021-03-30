В Сумах пройдет финал Кубка Украины (трансляция) Финал Кубка Украины по футзалу между херсонским «Продэксимом» и киевским «ХИТом» пройдет сегодня, 3 апреля, в манеже СумГУ.

Начало матча в 14.00. Напомним: «Продэксим» в полуфинале обыграл харьковский «Монолит-Viva Cup» 2:0, а «ХИТ» был сильнее АФФК «Сумы» 4:1.