В Конотопе усилили карантин: дистанционка, запрет общественного транспорта, рынков, спортклубов… В связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, связанной со стремительным распространением инфекционной болезни COVID-19 среди жителей Конотопской громады, городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС от 02.04.2021 принято решение об усилении карантинных ограничений, предусмотренных «красным» уровнем эпидемической опасности.

В частности, учебные заведения города, в том числе, ученики 1-4 классов переведены на дистанционную форму обучения до 15.04.2021 включительно.

Для удобства родителей и с целью недопущения инфицирования в трудовых коллективах местных предприятий, учреждений и организаций, просим руководителей по возможности организовать дистанционный режим работы для работников с 5.04.2021 до стабилизации эпидемической ситуации в городе.

Уже с 3 апреля запрещается с 19:00 до 7:00 прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения в том числе по предварительной записи и на вынос, кроме:

- аптечных учреждений, автозаправочных комплексов, торговли горючим и сопутствующих товаров, необходимых для эксплуатации автотранспорта.

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов, заказов на вынос.

Также с 3 апреля запрещают:

- работу автомобильного общественного транспорта. Срок - до 21.04.2021.

- деятельность рынков, кроме продовольственных. Срок - до 21.04.2021.

- работу фитнес-центров. Срок - до 15.04.2021.

- работу парикмахерских, салонов красоты. Срок - до 21.04.2021.