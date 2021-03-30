Сумские хоккеистки стартовали в Беларуси с победы

В турнире участвуют 8 команд из Беларуси, Украины и России, разбитые на две группы. После группового турнира пройдут полуфиналы и финал.
Группа «А»: «Ак Барс-Динамо» (Казань, Россия), ХК «Минск» (Беларусь), ГХК «Ритм» (Гродно, (Беларусь), Беларусь U 18.
Группа «Б»: МСК «Сумчанка» (Сумы, Украина), ХК «Виктория» (Смолевичи, Беларусь), «Текстильщик-Барг» (Барановичи, Беларусь), Сборная Свердловской области (Россия).
Результаты первого дня:
«Ак Барс - Динамо» - ХК «Минск» - 2:1
«Виктория» - Свердловская обл. - 4:1
«Ритм» - Беларусь U 18 - 7:1
«Текстильщик-БарГУ» - «Сумчанка» - 0:4
В середине первого тайма счет открыла Карина Леонова. Второй гол в ворота соперниц отправила Оксана Пономаренко, удачно разыграв штрафной. Еще по одному точному удару нанесли Карина Леонова и Алевтина Шалыгина.
Завтра сыграют:
10.00 «Ритм» - ХК «Минск»
12.00 «Сумчанка» - «Виктория»
14.00 Беларусь U 18 - «Ак Барс- Динамо»
16.00 «Текстильщик-БарГУ» - Свердловская обл.