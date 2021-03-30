Экс-прокурор из Сум получил 5 лет условно за преследование участников Майдана Экс-сотрудника Сумской областной прокуратуры признали виновным в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности

Соответствующий приговор вынес Лебединский районный суд 26 марта, пишет 368.media.

Согласно материалам суда, бывший прокурор Дмитрий Грищук, 27 января 2014 года подписал подозрения двум гражданам в захвате зданий Сумского облсовета и облгосадминистрации.

Это предшествовало обращение народного депутата Владимира Шульги к председателю Сумского облсовета с сообщением, что 24 января, в помещении Сумского облсовета будет работать его общественная приемная.

26 января на площади Независимости в городе Сумы был митинг, на котором Шульга сообщил о начале работы в вестибюле облсовета его общественной приемной как народного депутата. В связи с этим, в помещение зашли около 200 человек, в том числе народный депутат Шульга, депутаты областного и городского совета. После этого на основании рапорта оперативного дежурного Сумского отдела милиции зарегистрировано уголовное производство о захвате группой неустановленных лиц первого этажа помещения Сумской ОГА, и блокирования здания с целью препятствования нормальной работе государственного органа.

Суд признал, что задержанные в здании Сумской ОГА в ночь на 27 января 2014 года люди находились по предложению народного депутата 7-го созыва в рамках приема граждан.

Поэтому суд пришел к выводу, что письменные сообщения о подозрениях, составленные прокурором Грищуком, содержали заведомо ложные фактические данные, а в материалах дела отсутствовали доказательства для подозрения в захвате помещений.

Суд назначил бывшему прокурору 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.