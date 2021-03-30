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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:16247

Мэр Сум передал 20 соток без аукциона фирме главы облсовета

Мэр Сум подписал решение Сумского горсовета о передаче земли без аукциона фирме главы областного совета Виктора Федорченко.

Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского городского совета Владимир Чепик.

«Опять о Федориных схемах.

Мэр Лысенко стал на сторону фирмы-застройщика главы областного совета Федорченко и подписал решение совета в угоду партийным боссам от партии «Слуга народа».

Решение о начале передачи земли застройщику без аукциона и учета мнения общественности по ул. Криничная обнародовано на сайте городского совета.

Этим решением большинство мэра предоставило зеленый свет грязным схемам оформления земельных участков и имущества через так называемых «черных регистраторов». У Федорченко вся схема проходила через лебединского регистратора. Именно он зарегистрировал право собственности за «Федорченко» на деревянный туалет и металлический вагончик. Основанием для регистрации стала запись в реестр, внесенная самим же Федорченко объекта недвижимого имущества. На сегодняшний день объекты недвижимого имущества на земле коммунальной собственности отсутствуют.

Подготовил решение городского совета об отмене разрешения на разработку проекта землеустройства компании «Федорченко». Посмотрим. Разберутся ли депутаты с этой аферой от Федорченко? Услышат ли мнение сумчан? Остановят ли земельную аферу?», - написал депутат.

Политика
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Цитата

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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