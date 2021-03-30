В Сумах с субботы усилят карантин Такие рекомендации исполнительному комитету дала городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая заседала сегодня, 2 апреля.

Заседание исполкома также планируется сегодня.

Согласно рекомендациям, речь идет о запрете с 3 по 18 апреля посещения всех заведений образования независимо от формы собственности ее соискателями (кроме соискателей учреждений дошкольного образования, где должны остаться только дежурные группы для детей, у которых оба родителя работают), мест отдыха, парков, спортивных площадок.

Также оговаривается, что работа супермаркетов может осуществляться при условии обеспечения функционирования всех касс торговых залов.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендуется перейти по возможности на дистанционную форму работы.

Также комиссия считает необходимым развернуть в КНП «Клиническая больница № 4» и КНП «Клиническая больница № 5» дополнительные кровати для лечения больных COVID-19 в количестве 70 и 25 соответственно.