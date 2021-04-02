Прокурор Сумщины побывал в СИЗО Руководитель областной прокуратуры проверил коммунально-бытовые условия осужденных в сизо и провел личный прием.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 1 апреля посетил государственное учреждение «Сумской следственный изолятор».

Во время визита Алексей Леонидович в сопровождении руководства учреждения совершил обход камер режимного корпуса, обратил внимание на соблюдение карантинных мероприятий, проверил коммунально-бытовые условия осужденных и лиц, заключенных под стражу.

После обхода объектов учреждения руководителем Сумской областной прокуратуры проведен прием по личным вопросам осужденных и заключенных, желающих получить разъяснения по своим делам. К прокурору обратилось 5 человек. Вопросы, поднятые перед прокурором области касались несогласия с квалификацией их действий, возможности содействия в ускорении рассмотрения уголовных производств, а также разъяснения последних изменениях в уголовном и процессуальном законодательстве Украины. На все вопросы заключенные получили исчерпывающие ответы.