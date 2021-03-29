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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:22195

В Сумской мэрии распилили полмиллиона гривен на проекте программы «Безопасный город»

Чиновник Сумского городского совета и директор ООО во время выполнения программы «Безопасный город» причинили бюджету 573 тыс грн убытков.

Сумской областной прокуратурой утвержден и 31 марта направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела Сумского городского совета, который, злоупотребляя служебным положением, обеспечил получение 573 тыс. грн неправомерной выгоды директором общества с ограниченной ответственностью (ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, начальник отдела, воспользовавшись своим служебным положением, при закупке услуг в рамках программы «Безопасный город» в 2016 году создал условия для победы конкретном обществу с ограниченной ответственностью. В дальнейшем, зная, что проектно-сметная документация не разработана, подписал акты выполненных работ, подтвердив их выполнение и получение, что стало основанием для перечисления средств из местного бюджета на счет общества.

Согласно заключению экспертизы разработанные проекты не соответствуют техническим требованиям тендерной документации, поэтому реализация нового строительства в соответствии с нормативно-правовых актов в области строительства не возможна.

Вместе с начальником отдела судить будут также директора указанного общества, который путем подделки документов получил неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 364 УК Украины). При пособничестве начальника отдела, он подал поддельные документы на участие в тендере. После победы в конкурсе общество разработало несоответствующую проектно-сметную документацию по внедрению комплексной системы повышения безопасности граждан и информатизации сферы пассажирских перевозок города Сумы, за что безосновательно получило 573 тыс. грн.

Противоправную деятельность начальника отдела городского совета и директора общества разоблачили совместно с Управлением стратегических расследований в Сумской области и Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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