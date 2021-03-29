От имени мэра Ромен звонят мошенники Об этом городской голова Ромен Олег Стогний написал в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ! ОТ МОЕГО ИМЕНИ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ!

Как мне стало известно, мошенники осуществляют от моего имени звонки и уверяют, что готовы хоть сейчас купить жилье от имени главы Роменской городской территориальной громады. Таким образом злоумышленники пытались незаконно завладеть средствами и дискредитировать меня.

Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких звонков я не делал и не давал подобных распоряжений другим. Категорически осуждаю подобные действия. Более того, я обратился в правоохранительные органы для проведения расследования с последующим наказанием виновных в соответствии с действующим законодательством.

Поэтому, прошу ставить под сомнение звонки с подобными предложениями. Не пересылайте деньги.

О таких случаях прошу сообщать мне лично, или правоохранительные органы по телефону «102».

Подчеркиваю, что имею единый номер мобильной связи, которым пользуюсь единолично: 097 / 559-18-85.

Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации! Прошу максимального репоста!», - написал он.