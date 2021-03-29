Команда Сумщины стала третьей на Всеукраинских соревнованиях по радиоэлектронному конструированию Всеукраинские соревнования учащейся молодежи по радиоэлектронному конструированию году проходили с 29 марта по 1 апреля в онлайн-формате.

По информации Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации, в мероприятии приняли участие 15 команд из разных областей страны. Сумскую область на соревнованиях представляли воспитанники кружка «Электронная автоматика» Конотопской городской станции юных техников Александр Шкулипа и Ростислав Кисиль (руководитель - Юрий Ершов).

Соревнования проводились в два этапа - теоретический зачет и монтаж радиоэлектронного устройства. Победители определялись по наибольшей сумме баллов участника.

Воспитанники Конотопской городской станции юных техников продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков. В результате -Ростислав Кисиль занял второе место, Александр Шкулипа - III место.

В общем итоге команда Сумской области завоевала 3-е командное место.