На Сумщине спасатели трижды ликвидировали возгорание сухой растительности В течение 1 апреля пожарно-спасательные подразделения Сумщины ликвидировали три масштабных пожара в природных экосистемах.

Возгорание сухой растительности возникали на Конотопщине, Путивльщине и в г. Белополье. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 га.

В частности, в 20:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что по ул. Луговая в г. Белополье пылает сухая растительность и кустарники. Горение происходило на площади около 4 га. Отделению дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать пожар в 21:17. В 21:45 полностью ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 3 работника от добровольной пожарной команды местного предприятия.

Во всех трех случаях к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем. Призываем граждан не провоцировать пожаров в природных экосистемах, а при обнаружении признаков горения извещать спасателей по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.