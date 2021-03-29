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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22133

Ножи, баллончики, пистолеты: что посетители пытались пронести в суды Сумщины

За прошедший месяц стражи Фемиды помешали проносу в судебные учреждения области 83 опасных предметов.

Среди них условное «первое место» заняли различные типы и виды ножей, 56 единиц которых было выявлено у посетителей в ходе стандартной проверки на пункте пропуска.

Второе место в этом рейтинге запрещенных к проносу в суд предметов заняли баллончики, снаряженные веществом слезоточивого и раздражающего действия (11 единиц).

Также продолжаются отдельные попытки пронести в суд в качестве средства для самозащиты различные устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, пневматического и газового оружия. В марте обнаружили и не допустили пронос в суд 7 единиц таких устройств.

В целом же с начала года сотрудниками первого и второго подразделений охраны территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области, осуществляющих пропускной режим на объектах судопроизводства, остановлено 266 попыток незаконного проноса опасных и запрещенных к проносу предметов, которые несут потенциальную опасность как для судей, работников суда, так и других участников судебного процесса.

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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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