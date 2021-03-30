Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40121

На Сумщине будут судить наркодилера

До 10 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который путем мошенничества во время заместительной терапии получал наркотики для продажи.

Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего местного жителя, который совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Ранее судимый мужчина во время отбывания наказания в период испытательного срока через центр заместительной терапии в г. Киеве в начале 2021 года путем мошенничества незаконно получил таблетки «Метадон», которые реализовывал заинтересованным лицам. В то же время во время обыска у мужчины обнаружено и изъято 26 таблеток в трех заводских блистерах с надписью «Метадон-ЗН», которые содержат в своем составе наркотическое средство.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта и сбыт наркотических средств или их аналогов) и ч. 2 ст. 308 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Сегодня 17:01
Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
Вчера 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
Вчера 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
Вчера 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування
30.03.2021 13:53
Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля!
30.03.2021 13:41
Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
30.03.2021 09:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.