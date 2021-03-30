На Сумщине будут судить наркодилера До 10 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который путем мошенничества во время заместительной терапии получал наркотики для продажи.

Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего местного жителя, который совершил несколько преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Ранее судимый мужчина во время отбывания наказания в период испытательного срока через центр заместительной терапии в г. Киеве в начале 2021 года путем мошенничества незаконно получил таблетки «Метадон», которые реализовывал заинтересованным лицам. В то же время во время обыска у мужчины обнаружено и изъято 26 таблеток в трех заводских блистерах с надписью «Метадон-ЗН», которые содержат в своем составе наркотическое средство.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта и сбыт наркотических средств или их аналогов) и ч. 2 ст. 308 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.