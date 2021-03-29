В Глухове подорожала вода 29 марта исполнительный комитет Глуховского городского совета пересмотрел тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

По словам и.о. директора КП «Глуховский водоканал» Владимира Тарасюка, установление нового тарифа крайне необходимо в связи с ростом прожиточного минимума, тарифов на электроэнергию, повышением минимальной заработной платы, ростом стоимости горюче-смазочных материалов.

Так, исполком утвердил следующие тарифы: водоснабжение - 14,48 грн. за 1 куб. м, водоотведение - 31,18 грн. То есть, если вы имеете централизованное водоснабжение и водоотвод, как, например, жители многоэтажек, то 1 куб воды по новому тарифу вам обойдется в 45,66 грн.

Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 для бюджетных учреждений и других потребителей. Для населения - отсрочено в связи с карантином, пишет Неделя.