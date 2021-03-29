Украина получит почти миллион дополнительных доз вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которые планируют доставить в страну до конца июня.

«Мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти один миллион доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня», - сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Теперь Pfizer должен связаться с Украиной, и после выполнения ею всех необходимых шагов будет оформлен заказ на закупку этой партии вакцины, отметили в COVAX. В инициативе добавляют, что поставщику может потребоваться до восьми недель с момента получения этого заказа до доставки вакцины в страну.

Еще 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках этой же инициативы Украина ожидает уже в ближайшие недели. Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону горячей линии 0 800 60 20 19. Запишитесь в очередь на вакцинацию на сайте или в мобильном приложении «Дія».