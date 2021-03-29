Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:39191

В Сумской детской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование

В Сумском городском центре детской хирургии, ортопедии и травматологии ввели в эксплуатацию приобретенное за счет территориальной громады новейшее медицинское оборудование.

Это эндоскопическая система с высокочастотным электрохирургическим аппаратом экспертного класса и комплексом инструментов и аксессуаров.

Инновационное оборудование позволит развивать новое направление оказания медицинской помощи - интервенционную эндоскопическую хирургию. Это позволит проводить радикальные вмешательства или инвазивные диагностические процедуры через линейные разрезы и точечные проколы тканей, а также через естественные физиологические отверстия, с помощью эндоскопического оборудования. Для таких операций характерна малая травматичность, а пациенты быстро восстанавливаются после процедуры.

Также заведением было приобретено передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга модели «Symbol 5R9» - современный цифровой рентгеновский аппарат для решения широкого спектра клинических задач методом рентгеноскопии и рентгенографии. Его высокое качество изображений, открытая модульная архитектура, широкий модельный ряд, простое позиционирование С-дуги, а также компактные размеры позволяют максимально эффективно использовать аппарат в медицинском учреждении. Передвижной рентгеноскопический аппарат - многофункциональная система, которая является лучшим решением для проведения рутинных и специализированных рентгеноскопических исследований, а также для проведения хирургических операций под контролем рентгеноскопии.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
Вчера 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
Вчера 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
Вчера 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування
30.03.2021 13:53
Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля!
30.03.2021 13:41
Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
30.03.2021 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
29.03.2021 18:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.