В Сумской детской больнице ввели в эксплуатацию новое оборудование В Сумском городском центре детской хирургии, ортопедии и травматологии ввели в эксплуатацию приобретенное за счет территориальной громады новейшее медицинское оборудование.

Это эндоскопическая система с высокочастотным электрохирургическим аппаратом экспертного класса и комплексом инструментов и аксессуаров.

Инновационное оборудование позволит развивать новое направление оказания медицинской помощи - интервенционную эндоскопическую хирургию. Это позволит проводить радикальные вмешательства или инвазивные диагностические процедуры через линейные разрезы и точечные проколы тканей, а также через естественные физиологические отверстия, с помощью эндоскопического оборудования. Для таких операций характерна малая травматичность, а пациенты быстро восстанавливаются после процедуры.

Также заведением было приобретено передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга модели «Symbol 5R9» - современный цифровой рентгеновский аппарат для решения широкого спектра клинических задач методом рентгеноскопии и рентгенографии. Его высокое качество изображений, открытая модульная архитектура, широкий модельный ряд, простое позиционирование С-дуги, а также компактные размеры позволяют максимально эффективно использовать аппарат в медицинском учреждении. Передвижной рентгеноскопический аппарат - многофункциональная система, которая является лучшим решением для проведения рутинных и специализированных рентгеноскопических исследований, а также для проведения хирургических операций под контролем рентгеноскопии.