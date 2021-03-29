Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего Евгения Чечотку Сотрудники Сумского городского управления полиции разыскивают без вести пропавшего Чечотку Евгения Ивановича, который 18 марта ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине 40-45 лет, рост 183-186 см, худощавого телосложения, темные волосы, круглое лицо, карие глаза.

Особые приметы: имеет шрам на лобной области с левой стороны, шрам на левой ноге, хромает на правую ногу, левая рука малоподвижная.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение Евгения Чечотки, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.