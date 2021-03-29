У сумских троллейбусников дефицит… тряпок Сумчанин Алексей Васильев выложил в Фейсбуке фото из нового троллейбуса КП «Электроавтотранс».

«Сегодня впервые проехался на новом троллейбусе «Богдан» 088 по маршруту № 5. Мои впечатления от «чистоты» сидений не передать словами... И таких более половины салона!!! И это не грязь от ног или рук, а слой пыли, которая не вытиралась с момента сборки троллейбуса на заводе!

КП «Электроавтотранс», у вас дефицит тряпок? Что тогда говорить о проведении уборки и дезинфекции салона во время красной зоны карантина?», - написал он.

Напомним: отдел транспорта еженедельно отчитывается о проверках санитарного состояния салонов общественного транспорта и контроле за дезинфекцией.