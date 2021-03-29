На Сумщине 79-летний пенсионер угрожал энергетикам пистолетом В полицию поступило сообщение от работников энергоснабжающей компании о том, что житель Конотопского района мешает им выполнять работу и угрожает предметом, внешне похожим на пистолет.

Выехав на место происшествия, полицейские изъяли у ранее судимого 79-летнего мужчины стартовый пистолет и 6 патронов к нему с признаками переработки. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу, которая подтвердила факт переработки.

Оказалось, что мужчина по месту жительства незаконно внес изменения в конструкцию стартового пистолета и патронов, переработав их в боевые.

Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.