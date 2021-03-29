На Сумщине дали 3 года за ДТП с тяжелыми последствиями Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего водителя мопеда, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 29 июля 2019 года около 23.00, управляя технически неисправным мопедом без номерного знака и не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, водитель двигался по ул. Центральной в с. Студенок в направлении с. Белокопытово. Водитель пренебрег безопасностью дорожного движения и не принял мер к снижению скорости, в результате чего совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части. 35-летний пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, через год после ДТП он умер.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 3 годам лишения свободы.