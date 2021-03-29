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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ФК «Сумы» пополнился профессиональными футболистами

В период межсезонья и учебно-тренировочной подготовки к весенней части чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд состав ФК «Сумы» пополнился рядом профессиональных игроков.

В частности, к команде присоединились:

Игорь Левченко, 04.12.1991, голкипер. Клубная карьера: ФК «Динамо» (Хмельницкий), ФК «Энергия» (Новая Каховка), ФК «Ингулец» (Петрово), СК «Таврия» (Симферополь), ФК «Металлург» (Запорожье).

Александр Дугиенко, 05.09.1994, защитник. Клубная карьера: ФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Кремень» (Кременчуг), НФК «Верес» (Ровно), ФК «Нива» (Винница), ФК «Нива» (Тернополь), ФК «Звезда» (Кропивницкий), ФК «Альянс» (Липовая Долина).

Сергей Приходько, 21.01.1994, защитник. Клубная карьера: ФК «Арсенал» (Харьков), ФК «Ильичевец» (Мариуполь), ФК «Альянс» (Липовая Долина).

Ян Ковалевский, 26.06.1993, полузащитник. Клубная карьера: ФК «Металлург» (Запорожье), ФК «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни), ФК «Скала» (Стрый), СК «Таврия» (Симферополь).

Максим Запорожец, 22.03.1994, полузащитник. Клубная карьера: ФК «Динамо» (Хмельницкий), ФК «Металлург» (Запорожье).

Дмитрий Горбунов, 16.06.1999, нападающий. Клубная карьера: ФК «Ворскла» (Полтава), ФК «Ингулец» (Петрово).

Виктор Пилипенко, 30.04.2000, полузащитник. Клубная карьера: ФК «Ворскла» (Полтава).

Илья Зиновьев, 08.05.2001 года рождения, полузащитник. Клубная карьера: ФК «Арсенал» (Харьков), Академия ФК «Металл» (Харьков).

Напомним, что в субботу, 3 апреля, ФК «Сумы» дома примет СК «Полтава». Сумчанам осталось сыграть девять матчей, которые решат судьбу попадания команды в плей-офф турнира.

Сейчас ФК «Сумы» занимает второе место в группе 3 чемпионата Украины по футболу среди любительских команд сезона 2020/2021, в состав группы входит двенадцать команд Восточной части Украины - это представители Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей.

Спорт
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