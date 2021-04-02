На Сумщине 59 752 случая COVID-19: подробности По состоянию на 2 апреля на Сумщине 59 752 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 786 человек (Белопольский район - 12, Бурынский район - 11, Великописаревский район - 10, Глухов – 39, Глуховский район - 13, Конотоп – 1, Краснопольский район - 33, Кролевецкий район - 33, Лебедин – 47, Лебединский район - 14, Недригайловский район - 32, Ахтырка - 10, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 17, Ромны – 65, Роменский район - 20, Середина-Будский район – 11, Сумы - 330, Сумской район - 61, Тростянецкий район - 11, Шостка - 1, Ямпольский район - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 823 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Ромны - 1, Сумы - 3, Шостка - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 50 153 человека, из них за минувшие сутки - 349 (Белопольский район – 14, Бурынский район - 3, Глухов – 14, Краснопольский район - 1, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 8, Ахтырка - 25, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 9, Ромны - 4, Роменский район - 2, Сумы - 204, Сумской район - 24, Тростянецкий район - 12, Шостка - 12, Ямпольский район - 13).