На Сумщине еще 786 случаев заболевания коронавирусом, в Украине - антирекорд На утро 2 апреля в Сумской области подтверждено уже 59 752 случая заболевания COVID-19.

За четверг добавилось 786 новых случаев. Выздоровело 349 человек, - всего 50 153. Умерло 8 человек, - всего 823. Лечатся 8776.

В Украине 19893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5040 человек; летальных случаев - 433; выздоровели - 10287 человек; осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58944, методом ИФА - 22564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47219).

За все время пандемии в Украине заболело - 1711630 человек; выздоровели - 1333370 человек; летальных исходов - 33 679; проведено ПЦР-тестов - 8238849.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.